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Найкращий гравець світу – чорний та бразилець: Роналдо – про нагороду Вінісіуса FIFA The Best

Володимир Максименко — 17 грудня 2024, 23:32
Найкращий гравець світу – чорний та бразилець: Роналдо – про нагороду Вінісіуса FIFA The Best
Вінісіус Жуніор та Роналдо
Фото Фабріціо Романо

Легенда світового футболу Роналдо Назаріо прокоментував визнання Вінісіуса Жуніора найкращим гравцем світу за версією FIFA The Best.

Слова ексфорварда наводить Фабріціо Романо.

"Вони намагались стерти тебе, мій друже, але ти танцював на них. Найкращий гравець світу – чорний та бразилець", – заявив Роналдо.

Зазначимо, що Вінісіус Жуніор є одним з найбільших у світі борців із расизмом у футболі, регулярно наголошуючи на цій проблемі в інтерв'ю.

Окрім того, гравця Реала було номіновано на Золотий м'яч-2024, але Жуніор програв Родрі у голосуванні.

Тоді представники "вершкових" проігнорували захід на знак протесту проти програшу Вінісіуса.

Раніше повідомлялось, що Роналдо має намір стати президентом федерації футболу Бразилії.

Роналдо Вінісіус Жуніор

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