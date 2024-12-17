Найкращий гравець світу – чорний та бразилець: Роналдо – про нагороду Вінісіуса FIFA The Best

Легенда світового футболу Роналдо Назаріо прокоментував визнання Вінісіуса Жуніора найкращим гравцем світу за версією FIFA The Best.

Слова ексфорварда наводить Фабріціо Романо.

"Вони намагались стерти тебе, мій друже, але ти танцював на них. Найкращий гравець світу – чорний та бразилець", – заявив Роналдо.

🤍🇧🇷 Ronaldo: “They tried to erase you, my friend and you danced on them”.



“The best player in the world is Black and Brazilian”. pic.twitter.com/hX2k8tNgzx — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) December 17, 2024

Зазначимо, що Вінісіус Жуніор є одним з найбільших у світі борців із расизмом у футболі, регулярно наголошуючи на цій проблемі в інтерв'ю.

Окрім того, гравця Реала було номіновано на Золотий м'яч-2024, але Жуніор програв Родрі у голосуванні.

Тоді представники "вершкових" проігнорували захід на знак протесту проти програшу Вінісіуса.

Раніше повідомлялось, що Роналдо має намір стати президентом федерації футболу Бразилії.