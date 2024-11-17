Роналдо має намір очолити Федерацію футболу Бразилії та визначився з новим тренером команди

Легендарний форвард Роналду Луїс Назаріу ді Ліма має намір очолити Федерацію футболу Бразилію у 2026 році.

Про це повідомляє видання Diaro Sport.

За кілька місяців до початку чемпіонату світу-2026, у березні відбудуться вибори очільника організації. Для того, щоб претендувати на цю посаду Роналду необхідно продати свою частку в іспанському клубі Вальядоліді.

Також "зубастик" вирішив кого він бачить на посаді головного тренера "селесао". Ним має стати наставник Манчестер Сіті Жузеп Гвардіола. Іспанський фахівець уже знає про цю ідею від колишнього форварда збірної Бразилії. Контракт Гвардіоли з "містянами" розрахований до червня 2025 року.

Раніше британські ЗМІ повідомляли, що іспанець досяг угоди про продовження контракту з "містянами" до 2026 року. Під керівництвом 53-річного спеціаліста "містяни" шість разів ставали чемпіонами Англії, а також вигравали Лігу чемпіонів.