Роналдо та Роберто Карлос стали одними із власників клубу бразильської Серії С

Колишні футболісти мадридського Реала Роналдо та Роберто Карлос стали одними із власників клубу Інтернасьйонал Лімейра, який виступає в третьому за силою футбольному дивізіоні Бразилії.

Про це повідомляє Marca.

Як зазначається, 80 відсотків клубу викупило аукціонне товариство, до якого входять зіркові ексгравці збірної Бразилії. На загальних зборах колективу відбулося голосування щодо продажу клубу цій компанії: 53 члени підтримали цю ініціативу, у той час, як лише одна людина висловила незгоду.

Склад цього інвестиційного фонду очолює Енріко Амброджіні. Також у складі цього товариства числиться саудівський принц Абдалла бін Саад бін Абдулазіз Аль Сауд. За умовами контракту, в Інтер де Лімейра мають бути вкладені інвестиції у розмірі до 75,4 мільйона євро протягом 10 років.

Однією із задач цієї співпраці є вивести клуб в елітний дивізіон за наступні вісім сезонів.

Зауважимо, що Інтернасьйонал Лімейра наразі посідає 6 місце у турнірній таблиці Серії С. Цей колектив з міста Лімейра має 112-річну історію. Це перший клуб з периферії штату Сан-Паулу з часів заснування футболу в Бразилії, який зумів виграти Лігу Пауліста. Це сталося в 1986 році.

Нагадаємо, що напередодні Роберто Карлос переніс операцію на серці.