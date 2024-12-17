Вінісіус став найкращим гравцем світу за версією ФІФА

Вінгер Реала та збірної Бразилії Вінісіус Жуніор був визнаний найкращим гравцем світу у 2024 році.

24-річний бразилець отримав нагороду від ФІФА на церемонії The Best.

У 2024 році Вінісіус допоміг мадридському клубу виграти Лігу чемпіонів та іспанську Ла Лігу. У минулому сезоні бразилець провів 39 матчів в усіх турнірах, забив 24 голи та віддав 11 асистів.

Vini Jr is #TheBest FIFA Men's Player 2024! 🏆 — FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) December 17, 2024

Зазначимо, що Вінісіус не зумів здобути іншу престижну нагороду – "Золотий м'яч". Хавбек Манчестер Сіті Родрі обійшов вінгера мадридців на 41 бал.

Нагадаємо, представники Реала проігнорували церемонію вручення Золотого м’яча після того, як дізналися, що Вінісіус не отримає нагороду.