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Вінісіус став найкращим гравцем світу за версією ФІФА

Станіслав Лисак — 17 грудня 2024, 20:11
Вінісіус став найкращим гравцем світу за версією ФІФА
Getty Images

Вінгер Реала та збірної Бразилії Вінісіус Жуніор був визнаний найкращим гравцем світу у 2024 році.

24-річний бразилець отримав нагороду від ФІФА на церемонії The Best.

У 2024 році Вінісіус допоміг мадридському клубу виграти Лігу чемпіонів та іспанську Ла Лігу. У минулому сезоні бразилець провів 39 матчів в усіх турнірах, забив 24 голи та віддав 11 асистів.

Зазначимо, що Вінісіус не зумів здобути іншу престижну нагороду – "Золотий м'яч". Хавбек Манчестер Сіті Родрі обійшов вінгера мадридців на 41 бал.

Нагадаємо, представники Реала проігнорували церемонію вручення Золотого м’яча після того, як дізналися, що Вінісіус не отримає нагороду.

ФІФА Реал Мадрид Вінісіус Жуніор

Вінісіус Жуніор

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