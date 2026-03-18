Лунін опинився серед претендентів на найкращий сейв дня у Лізі чемпіонів

У вівторок, 17 березня, було зіграно чотири матчі-відповіді 1/8 фіналу Ліги чемпіонів і, за їхніми результатами, УЄФА зробила добірку найкращих сейвів ігрового дня.

Їх пресслужба організації опублікувала в соцмережі X.

Загалом було відзначено шість порятунків воротарів. Серед них опинився і сейв Андрія Луніна.

Українець ефектно відбив удар норвезького форварда Ерлінга Голанда. Також було виділено Янніса Бласвіха, Давіда Раю, Тібо Куртуа, Джанлуїджі Доннарумму та Нікіту Хайкіна.

Нагадаємо, що Лунін вийшов на поле після перерви в матчі з Манчестер Сіті. Він замінив Тібо Куртуа, який відчув дискомфорт.

Протягом другого тайму 27-річний голкіпер загалом зробив три сейви. Також він здійснив два виноси м'яча та віддав 95% точних передач.