Легенда українського футболу повернувся у Динамо

Легенда українського футболу Василь Рац повернувся у київське Динамо.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

У стані "біло-синіх" працюватиме у відділі селекції. Деталі угоди з 65-річним фахівцем не розголошуються.

"Тепер Василь Карлович сприятиме подальшому розвитку рідного клубу, застосовуючи свій багаторічний футбольний досвід і професійні знання у роботі відділу селекції", – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, Рац є одним із яскравих представників легендарного покоління Динамо 1980-х. Кольори київського клубу він захищав протягом дев'яти сезонів — з 1981-го до 1988 року та у 1989-му. За цей час Рац провів близько 200 матчів, неодноразово ставав чемпіоном і володарем Кубка СРСР, а в 1986 році разом із Динамо виборов Кубок володарів кубків УЄФА.

На міжнародному рівні Василь Рац виступав за збірну СРСР, з якою у 1988 році став віцечемпіоном Європи.

Напередодні Динамо з голами Бражка та Пономаренка дотиснуло Зорю в чемпіонаті України.