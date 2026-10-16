Моєс: У Миколенка є шанс зіграти з Челсі

Головний тренер Евертона Девід Моєс заявив, що український захисник "ірисок" Віталій Миколенко може взяти участь у матчі 7-го туру Англійської Прем'єр-ліги проти Челсі.

Його слова передає пресслужба клубу.

"Cтан Миколенка та чи готові Крістіан Ньоргор та Джерред Брентвейт вийти у стартовому складі? У Джарреда виникла проблема ще на самому початку матчу, тому протягом цього тижня ми певною мірою стежили за його станом.

Миколенко почувається значно краще. У нього є шанс зіграти в цьому матчі.

Водночас я поки що не знаю, чи готовий він вийти у стартовому складі", – сказав Моєс.