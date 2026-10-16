Українська правда
Усі розділи
Клуб УП
Чемпіон Футбол

Моєс: У Миколенка є шанс зіграти з Челсі

Олександр Булава — 16 жовтня 2026, 17:15
Моєс: У Миколенка є шанс зіграти з Челсі
Віталій Миколенко
Getty Images

Головний тренер Евертона Девід Моєс заявив, що український захисник "ірисок" Віталій Миколенко може взяти участь у матчі 7-го туру Англійської Прем'єр-ліги проти Челсі.

Його слова передає пресслужба клубу.

"Cтан Миколенка та чи готові Крістіан Ньоргор та Джерред Брентвейт вийти у стартовому складі? У Джарреда виникла проблема ще на самому початку матчу, тому протягом цього тижня ми певною мірою стежили за його станом.

Миколенко почувається значно краще. У нього є шанс зіграти в цьому матчі.

Водночас я поки що не знаю, чи готовий він вийти у стартовому складі", – сказав Моєс.

Нагадаємо, що 27-річний лівий захисник отримав травму у поєдинку за збірну України проти Угорщини (перемога 1:0). Фланговий оборонець відіграв повну гру та пропустив решту ігор "синьо-жовтих" у груповому етапі Ліги націй-2026/27.

1 жовтня Миколенко покинув розташування національної команди.

У поточному сезоні-2026/27 українець взяв участь у 7-ми матчах Евертона, у яких відзначився асистом.

Раніше Віталій пояснив, чому вирішив продовжити контракт із "ірисками". Тепер український футболіст пов'язаний із англійським клубом угодою до кінця червня 2029-го.

Матч Евертон – Челсі відбудеться у суботу, 16 жовтня. Гра розпочнеться – о 14:30 за київським часом.

Евертон Віталій Миколенко Девід Моєс

Віталій Миколенко

Тренер Евертона оцінив шанс Миколенка зіграти у найближчому матчі в АПЛ
Миколенко залишив розташування збірної України
Мальдера: Ми не можемо розраховувати на Миколенка
Миколенко повернувся у загальну групу збірної України перед матчем з Північною Ірландією
Клуб виявив до мене повагу: Миколенко – про новий контракт з Евертоном

Останні новини