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Збірна України обрала місце дислокації на Євро-2024

Сьогодні 13:29 53 0
Збірна України обрала місце дислокації на Євро-2024
Фото - Андрій Ющак (УАФ)
#Збірна України з футболу, #Українська асоціація футболу (УАФ), #Євро-2024 з футболу

Джерело - УАФ.

Збірна України з футболу обрала місце дислокації на період проведення чемпіонату Європи-2024, який відбудеться у Німеччині.

Про це повідомляє УАФ.

Під час фінального турніру національна команда базуватиметься в містечку Вісбаден, яке розташоване в 30 км від Франкфурта. Українці будуть мешкати та тренуватися на місцевому стадіоні.

На гру з Румунією у Мюнхен (400 км від Вісбадена) збірна України прибуде  за два дні до гри. До наступних міст групової стадії Дюссельдорфа та Штутгарта, відстань до яких складе близько 200 км, команда діставатиметься автобусом.

Розклад матчів чемпіонату Європи-2024 у групі E

17 червня

16:00. Україна - Румунія (Мюнхен, Альянц Арена)

21 червня

16:00. Україна - Словаччина (Дюссельдорф, Меркур-Шпіль-Арена)

26 червня

19:00. Україна - Бельгія (Штутгарт, Мерседес-Бенц Арена)

Матчі Євро-2024, який триватиме з 14 червня до 14 липня, прийматимуть 10 міст: Берлін, Кельн, Дортмунд, Дюссельдорф, Франкфурт-на-Майні, Гельзенкірхен, Гамбург, Лейпциг, Мюнхен, Штутгарт.

Нагадаємо, що збірна України перемогла Ісландію (2:1) у фіналі плей-оф кваліфікації та здобула путівку до фінальної частини континентальної першості

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