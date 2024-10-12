Саньоль: Ми провалили початок, але дві третини матчу були кращою командою на полі

Наставник збірної Грузії Віллі Саньоль зізнався, що його підопічні не найкращим чином провели старт гри з Україною (0:1), але надалі грали краще, ніж "синьо-жовті".

Його слова цитує пресслужба УАФ.

"Перші 30 хвилин гри з нашого боку були катастрофою. У нас не було інтенсивності, агресивності. За таких дій із нашого боку Україна заслуговувала повести в рахунку.

Надалі ми виправилися, але не мали достатньо моментів та шансів відігратися. Але ми повинні розуміти, що для того, аби вигравати матчі, ми маємо постійно тримати свій рівень, покращуватися. Цього ми сьогодні не зробили.

Дві третини матчу ми були кращою командою на полі, але так сталося, що сьогодні ми поступилися", – сказав він.