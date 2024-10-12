Саньоль: Ми провалили початок, але дві третини матчу були кращою командою на полі
Наставник збірної Грузії Віллі Саньоль зізнався, що його підопічні не найкращим чином провели старт гри з Україною (0:1), але надалі грали краще, ніж "синьо-жовті".
Його слова цитує пресслужба УАФ.
"Перші 30 хвилин гри з нашого боку були катастрофою. У нас не було інтенсивності, агресивності. За таких дій із нашого боку Україна заслуговувала повести в рахунку.
Надалі ми виправилися, але не мали достатньо моментів та шансів відігратися. Але ми повинні розуміти, що для того, аби вигравати матчі, ми маємо постійно тримати свій рівень, покращуватися. Цього ми сьогодні не зробили.
Дві третини матчу ми були кращою командою на полі, але так сталося, що сьогодні ми поступилися", – сказав він.
Після екватору змагань підопічні Сергія Реброва розташувалися на останньому рядку в турнірній таблиці групи. Грузія та Чехія мають по 6 балів, в України та Албанії по 3 залікові пункти.
Напередодні "синьо-жовті" обіграли лідера квартету Грузію. Єдиний гол у поєдинку забив Михайло Мудрик, який був визнаний "Левом матчу". Також вінгер Челсі отримав найвищі оцінки за свій виступ за версією аналітичного видання SofaScore.