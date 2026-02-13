Тренер збірної Грузії: Україна – дуже складний суперник

Головний тренер збірної Грузії Віллі Саньоль відреагував на протистояння з Україною на груповому етапі Ліги націй-2026/2027.

Його слова передає пресслужба Грузинської футбольної федерації.

"У минулому розіграші Ліги націй ми побачили, що Україна – дуже складний суперник. Угорщина нещодавно грала в Лізі А й загалом за останні 10 років досягла хороших результатів. Тож ми очікуємо складних матчів. Північна Ірландія – це команда британського типу, високої інтенсивності, яка може піднести сюрпризи. Однак наша мета – показати хорошу гру в цій лізі", – сказав він.

Фахівець вважає, що його команда продовжує прогресувати, тому їм важливо зберегти місце в дивізіоні В.

"Щоб збірна Грузії продовжувала прогресувати, необхідно грати на високому рівні. Тому важливо зберегти місце в цьому дивізіоні. Ми повинні використовувати будь-який шанс, який наближає нас до великого турніру, із повною концентрацією та мотивацією. Звичайно, гравці будуть мотивовані, і я сподіваюся, що вони це покажуть у вересні", – сказав Саньол.

Відзначимо, що зустрічі плейоф заплановані на березень та червень 2027 року. Команди-переможниці груп Дивізіону В підіймуться у Дивізіон А. Натомість другі та треті збірні своїх груп Ліги В потраплять у стикові поєдинки. Команди, які фінішуть у своїх квартетах четвертими, вилетять у Дивізіон С.

У попередньому сезоні збірна України не пробилась до Дивізіону А через програні стикові матчі проти Бельгії (3:1 та 0:3).

Українські тренери Мирон Маркевич та Віталій Кварцяний оцінили перспективи українськї команди у Лізі націй.