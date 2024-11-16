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Тренер збірної Грузії: Другий тайм був одним із найкращих відтоді, як я очолив Грузію

Ігор Чернявський — 16 листопада 2024, 22:57
Тренер збірної Грузії: Другий тайм був одним із найкращих відтоді, як я очолив Грузію
Федерації футболу Грузії

Головний тренер збірної Грузії Віллі Саньоль вважає, що другий тайм проти України став одним із найкращих ігрових відрізків команди під його керівництвом.

Про це французький наставник сказав на післяматчевій пресконференції.

"Я вважаю, що ми дуже добре розпочали гру, але припустилися помилки, яка призвела до голу України. Останні 20 хвилин першого тайму ми провели ненайкращим чином.

Складно аналізувати гру зараз, це моє відчуття, але я вважаю, що другий тайм був одним із найкращих відтоді, як я очолив Грузію. 5 гравців, які вийшли на заміни, виконали фантастичну роботу. Це показує, що у цього колективу чудовий менталітет, бо ми справді хочемо битися за країну.

Зрештою, є розчарування, адже, на мою думку, в другому таймі ми заслуговували на більше, але ми зробили кілька помилок, які нашкодили нам", – сказав Саньоль.

Матч завершився з рахунком 1:1. Грузія домінувала у другому таймі, але на останніх хвилинах могла залишитися ні з чим, коли Україна організувала дуже небезпечну контратаку. Втім, Гіоргі Мамардашвілі здійснив кілька героїчних сейвів і врятував свою команду від поразки.

Після 5 турів Грузія з 7 очками лідирує у групі, але команду Саньоля точно випередить Чехія або Албанія. Україна, своєю чергою, посідає останнє місце. Що б не сталося в останньому турі, команда Сергія Реброва вже не підніметься вище другої сходинки.

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Віллі Саньоль

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