Збірна Грузії звільнила головного тренера перед матчем проти України

Французького фахівця Віллі Саньоля звільнено з посади головного тренера збірної Грузії.

Про це повідомляє пресслужба Федерації футболу Грузії.

На цій посаді його замінив Раваз Сванадзе, який до цього очолював молодіжну збірну Грузії U-21. Саньоль обіймав свою посаду з лютого 2021 року та вивів команду на Євро-2024.

Попри це, його роботою у Федерації футболу Грузії вже тривалий час були не задоволені, а Євро-2024 вважалося єдиною світлою плямою в роботі фахівця.

Зазначимо, що ці зміни в збірній Грузії відбуваються напередодні матчу другого туру Ліги націй-2026/27 проти України, який відбудеться вже у понеділок, 28 вересня. Початок поєдинку – о 19:00 за київським часом.

Нагадаємо, 25 вересня Грузія розпочала новий розіграш Ліги націй з домашньої поразки 0:1 від Північної Ірландії. Україна того ж дня з ангалогічним рахунком на виїзді обіграла Угорщину.