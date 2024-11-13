Ексфорвард Інтера та ПСЖ: Я радий, що Саньоль тренує збірну Грузії

Колишній форвард збірної Франції Юрі Джоркаефф висловив свою думку про збірну Грузії. Він радий, що її тренує його екснапарник по національній команді Віллі Саньоль, а також похвалив команду за виступ на Євро-2024.

Його слова цитує Worldsport.ge.

"Я вперше в Грузії, і я щасливий. Я народився у Франції, але моє коріння з Вірменії. Грузія і Вірменія – сусіди.

Я тут з президентом ФІФА, і я щасливий, що ця країна стає все кращою як з точки зору рівня футболу, так і з точки зору інфраструктури. Це важливо для співпраці ФІФА для таких маленьких країн.

Я радий, що Віллі Саньоль є тренером збірної Грузії, я нещодавно з ним зустрічався і спілкувався. Він дуже добре працює.

Те, що ця збірна показала на чемпіонаті Європи, дуже важливо. Грузинські футболісти, грузинський менталітет і грузинські вболівальники були дуже яскравими в Німеччині. Грузія показала світові, що вона може боротися за великі цілі", – сказав Джоркаефф.