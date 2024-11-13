Ексфорвард Інтера та ПСЖ: Я радий, що Саньоль тренує збірну Грузії
Колишній форвард збірної Франції Юрі Джоркаефф висловив свою думку про збірну Грузії. Він радий, що її тренує його екснапарник по національній команді Віллі Саньоль, а також похвалив команду за виступ на Євро-2024.
Його слова цитує Worldsport.ge.
"Я вперше в Грузії, і я щасливий. Я народився у Франції, але моє коріння з Вірменії. Грузія і Вірменія – сусіди.
Я тут з президентом ФІФА, і я щасливий, що ця країна стає все кращою як з точки зору рівня футболу, так і з точки зору інфраструктури. Це важливо для співпраці ФІФА для таких маленьких країн.
Я радий, що Віллі Саньоль є тренером збірної Грузії, я нещодавно з ним зустрічався і спілкувався. Він дуже добре працює.
Те, що ця збірна показала на чемпіонаті Європи, дуже важливо. Грузинські футболісти, грузинський менталітет і грузинські вболівальники були дуже яскравими в Німеччині. Грузія показала світові, що вона може боротися за великі цілі", – сказав Джоркаефф.
На клубному ріні Джоркаефф грав за Страсбур, Монако, ПСЖ, Інтер, Кайзерслаутерн, Болтон та Нью-Йорк. За збірну Франції забив 28 голів за 82 поєдинки.
Грузини будуть першими суперниками збірної України в Лізі націй у листопаді. Матч відбудеться 16 листопада о 19:00 за київським часом. Далі на українців чекатиме гра проти Албанії (19 листопада о 21:45 за Києвом).
Нагадаємо, у 3 турі Ліги націй збірна України мінімально перемогла Грузію, а згодом команда Сергія Реброва зіграла внічию з Чехією. У вересневих матчах українці поступилися Албанії (2:1) та Чехії (3:2). Після цих поєдинків Україна посідає останню сходинку в турнірній таблиці.