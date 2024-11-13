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Ексфорвард Інтера та ПСЖ: Я радий, що Саньоль тренує збірну Грузії

Руслан Травкін — 13 листопада 2024, 19:18
Ексфорвард Інтера та ПСЖ: Я радий, що Саньоль тренує збірну Грузії
Юрі Джоркаефф
worldsport.ge

Колишній форвард збірної Франції Юрі Джоркаефф висловив свою думку про збірну Грузії. Він радий, що її тренує його екснапарник по національній команді Віллі Саньоль, а також похвалив команду за виступ на Євро-2024.

Його слова цитує Worldsport.ge.

"Я вперше в Грузії, і я щасливий. Я народився у Франції, але моє коріння з Вірменії. Грузія і Вірменіясусіди.

Я тут з президентом ФІФА, і я щасливий, що ця країна стає все кращою як з точки зору рівня футболу, так і з точки зору інфраструктури. Це важливо для співпраці ФІФА для таких маленьких країн.

Я радий, що Віллі Саньоль є тренером збірної Грузії, я нещодавно з ним зустрічався і спілкувався. Він дуже добре працює.

Те, що ця збірна показала на чемпіонаті Європи, дуже важливо. Грузинські футболісти, грузинський менталітет і грузинські вболівальники були дуже яскравими в Німеччині. Грузія показала світові, що вона може боротися за великі цілі", – сказав Джоркаефф.

На клубному ріні Джоркаефф грав за Страсбур, Монако, ПСЖ, Інтер, Кайзерслаутерн, Болтон та Нью-Йорк. За збірну Франції забив 28 голів за 82 поєдинки.

Грузини будуть першими суперниками збірної України в Лізі націй у листопаді. Матч відбудеться 16 листопада о 19:00 за київським часом. Далі на українців чекатиме гра проти Албанії (19 листопада о 21:45 за Києвом).

Нагадаємо, у 3 турі Ліги націй збірна України мінімально перемогла Грузію, а згодом команда Сергія Реброва зіграла внічию з Чехією. У вересневих матчах українці поступилися Албанії (2:1) та Чехії (3:2). Після цих поєдинків Україна посідає останню сходинку в турнірній таблиці.

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