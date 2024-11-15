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Потрібно додати агресії: Саньоль – про матч проти України

Олександр Булава — 15 листопада 2024, 15:56
Потрібно додати агресії: Саньоль – про матч проти України
Віллі Саньоль
Федерація футболу Грузії

Головний тренер збірної Грузії Віллі Саньоль вважає, що його команді не вистачало агресії у першому матчі проти України в Лізі націй.

Про це французький фахівець розповів на пресконференції перед грою.

"Ми завжди хочемо атакувати, але не завжди це вдається. Україна – дуже сильна команда, вони показали це минулого місяця. Але перед тим, як думати про атаку чи забитий м'яч, нам треба подумати над більшою агресивністю на полі, ніж ми показали у жовтні. У цьому елементі ми провалилися. Тому я чекаю більшої агресивності від футболістів", – розповів Саньоль.

Матч Грузія – Україна відбудеться 16 листопада у Батумі на стадіоні "Батумі-Арена" та розпочнеться о 19:00 за Києвом. Чемпіон проведе текстову онлайн-трансляцію поєдинку.

Перед 5 туром "жовто-сині" посідають останнє місце, але ще зберігають шанси навіть на перше.

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Віллі Саньоль

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