Потрібно додати агресії: Саньоль – про матч проти України

Головний тренер збірної Грузії Віллі Саньоль вважає, що його команді не вистачало агресії у першому матчі проти України в Лізі націй.

Про це французький фахівець розповів на пресконференції перед грою.

"Ми завжди хочемо атакувати, але не завжди це вдається. Україна – дуже сильна команда, вони показали це минулого місяця. Але перед тим, як думати про атаку чи забитий м'яч, нам треба подумати над більшою агресивністю на полі, ніж ми показали у жовтні. У цьому елементі ми провалилися. Тому я чекаю більшої агресивності від футболістів", – розповів Саньоль.

Матч Грузія – Україна відбудеться 16 листопада у Батумі на стадіоні "Батумі-Арена" та розпочнеться о 19:00 за Києвом. Чемпіон проведе текстову онлайн-трансляцію поєдинку.

Перед 5 туром "жовто-сині" посідають останнє місце, але ще зберігають шанси навіть на перше.