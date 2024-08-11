Наставник Рейнджерс поділився очікуваннями про матч із Динамо
Наставник шотландського Рейнджерс Філіп Клемент після перемоги над Мотервеллом у 2 турі чемпіонату Шотландії поділився очікуваннями про матч-відповідь третього раунду кваліфікації Ліги чемпіонів сезону-2024/25 проти київського Динамо
Його слова передає пресслужба клубу.
"Приємно заглиблюватися в думки про матч із Динамо після перемоги, це добре для вболівальників і дає додаткову віру. Ми знаємо, що це велике випробування проти киян, тому що вони справді якісна команда, і ми збираємося викластися на повну, щоб пройти в наступний раунд.
Ми зробили дуже хороші речі в Любліні проти них, але нам також потрібно вчитися. Є деякі речі, які ми можемо покращити, тому ми збираємося попрацювати над цим протягом наступних двох днів", — сказав фахівець.
Нагадаємо у матчі третього раунду кваліфікації Ліги чемпіонів Рейнджерс — Динамо, шотландці вибороли для себе нічию на останніх секундах гри. Матч-відповідь відбудеться 13 серпня на стадіоні "Гемпден-Парк" у Глазго. Стартовий свисток пролунає о 21:45 за київським часом.