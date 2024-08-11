Наставник Рейнджерс поділився очікуваннями про матч із Динамо

Наставник шотландського Рейнджерс Філіп Клемент після перемоги над Мотервеллом у 2 турі чемпіонату Шотландії поділився очікуваннями про матч-відповідь третього раунду кваліфікації Ліги чемпіонів сезону-2024/25 проти київського Динамо

Його слова передає пресслужба клубу.

"Приємно заглиблюватися в думки про матч із Динамо після перемоги, це добре для вболівальників і дає додаткову віру. Ми знаємо, що це велике випробування проти киян, тому що вони справді якісна команда, і ми збираємося викластися на повну, щоб пройти в наступний раунд.

Ми зробили дуже хороші речі в Любліні проти них, але нам також потрібно вчитися. Є деякі речі, які ми можемо покращити, тому ми збираємося попрацювати над цим протягом наступних двох днів", — сказав фахівець.