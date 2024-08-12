Металіст 1925 у додатковий час здолав СК Полтаву: результати попереднього етапу Кубку України
Сьогодні, 12 серпня, відбулися матчі другого попереднього етапу Кубку України.
Харківський Металіст 1925 з труднощами у додатковий час зміг здолати СК Полтаву, Вікторія мінімально обіграла Чернігів, а Пробій у серії пенальті переграв Куликів.
Кубок України-2024/25
Другий попередній етап, 12 серпня
Металіст 1925 — СК Полтава 5:3 (2:0)
Голи: 1:0 - 31 Овусу, 2:0 - 43 Місюра (автогол), 2:1 - 66 Стрельцов, 3:1 - 68 Моура, 3:2 - 71 Плахтир, 3:3 - 83 Червінський, 4:3 - 104 Моура, 5:3 - 117 Стень
Пробій Городенка — Куликів 2:2 (2:1) - 4:3 після пенальті
Голи: 1:0 - 39 Орінчак, 2:0 - 43 Дмитрук, 2:1 - 45+3 Ничипоренко, 2:2 - 67 Пилипчук
Чернігів — Вікторія 0:1 (0:1)
Гол: 0:1 - 33 Євпак
14:00 Прикарпаття — Буковина
15:00 Поділля — ЮКСА
16:00 Скала 1911 — Минай
Напередодні турнір покинув харківський Металіст, який поступився аматорській команді.