Металіст 1925 у додатковий час здолав СК Полтаву: результати попереднього етапу Кубку України

Сьогодні, 12 серпня, відбулися матчі другого попереднього етапу Кубку України.

Харківський Металіст 1925 з труднощами у додатковий час зміг здолати СК Полтаву, Вікторія мінімально обіграла Чернігів, а Пробій у серії пенальті переграв Куликів.

Кубок України-2024/25

Другий попередній етап, 12 серпня

Металіст 1925 — СК Полтава 5:3 (2:0)

Голи: 1:0 - 31 Овусу, 2:0 - 43 Місюра (автогол), 2:1 - 66 Стрельцов, 3:1 - 68 Моура, 3:2 - 71 Плахтир, 3:3 - 83 Червінський, 4:3 - 104 Моура, 5:3 - 117 Стень

Пробій Городенка — Куликів 2:2 (2:1) - 4:3 після пенальті

Голи: 1:0 - 39 Орінчак, 2:0 - 43 Дмитрук, 2:1 - 45+3 Ничипоренко, 2:2 - 67 Пилипчук

Чернігів — Вікторія 0:1 (0:1)

Гол: 0:1 - 33 Євпак

14:00 Прикарпаття — Буковина

15:00 Поділля — ЮКСА

16:00 Скала 1911 — Минай

Напередодні турнір покинув харківський Металіст, який поступився аматорській команді.