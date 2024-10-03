Наставник Гоффенгайма: У нас є план тиску на Динамо

Наставник донецького Гоффенгайма Пеллегріно Матараццо розповів про план гри проти київського Динамо у Лізі Європи.

Його слова передає пресслужба клубу.

"Вони грають за класичною системою 4-3-3 і хочуть бути дуже домінуючими. Коли вони мають м’яч, вони хочуть створювати моменти за допомогою конструктивного футболу. В обороні у них високий пресинг. У нас є план тиску на них. Ми також хочемо завдати шкоди супернику, коли у нас є м’яч. Але справа не лише в плані, а й у реалізації на полі. Якщо ми зможемо це зробити, ми досягнемо успіху".

Також наставник "крайхгаувців" розповів про кадрові втрати перед матчем проти киян.

"Денніс Гейгер вибув через проблеми зі спиною, але є двоє тих, хто повернувся, Андрей Крамарич і Давид Юрасек. Змін у довгострокових травмах немає", – сказав Матараццо.

Зазначимо, що матч Гоффенгайм – Динамо відбудеться сьогодні, 3 жовтня. Стартовий свисток пролунає о 19:45 за Києвом. Чемпіон проведе текстову трансляцію зустрічі.

Нагадаємо, у попередньому турі кияни розгромно поступилися Лаціо (0:3). Напередодні головний тренер столичного колективу Олександр Шовковський розповів, що у матчі проти Гоффенгайма не зіграють двоє лідерів команди.