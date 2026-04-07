Правильно, що моє ім'я входить у цей список: Конте – про можливість очолити збірну Італії

Наставник Наполі Антоніо Конте висловився про те, що його називають одним із головних кандидатів на пост головного тренера збірної Італії.

Слова спеціаліста цитує TMW.

Він заявив, що йому приємне таке визнання. Фахівець не став виключати можливості повернутись у національну команду, яку вже очолював у період із 2014 по 2016 роки.

Тоді Конте дійшов до чвертьфіналу Євро-2016 зі збірною Італії. На тій стадії турніру "Скуадра Адзурра" в серії пенальті поступилася Німеччині.

"Не забувайте, що минулого року, в останні три місяці, говорили, що я нібито піду з Наполі до Ювентуса, правда? Правильно, що моє ім'я входить у цей список. Якби я був президентом Федерації, я б розглянув його разом з іншими – з багатьох причин я би взяв Конте. Я вже працював у збірній і знаю атмосферу там. Мені це лестить, бо представляти свою країну – це завжди щось приємне", – сказав Конте.

При цьому тренер додав, що має чинний контракт із Наполі. Тому наразі він сфокусований на успішному завершенні сезону, після чого буде готовий ухвалити рішення щодо свого майбутнього.

"Ви прекрасно знаєте, що у мене ще один рік контракту, і наприкінці сезону я зустрінуся з президентом клубу. Мені шкода, що якби ми кваліфікувалися на ЧС-2026, можливо через серію пенальті, говорили б про великий успіх і чудовий футбол. На жаль, рахують лише результати, але після трьох пропущених чемпіонатів світу потрібно робити щось серйозне. Коли я був головним тренером, про мене багато говорили, але допомоги від клубів я отримав небагато. Зараз усе – катастрофа, але навіть у катастрофі є щось, що можна врятувати. Ми повинні зрозуміти, що якщо щось іде не так, це стосується як тих, хто кваліфікувався, так і тих, хто не пройшов відбір. Якби ми кваліфікувалися, усі б говорили з тріумфальним тоном. Але так не сталося. Ми грали на дуже високому рівні, і щось буде зроблено. Всі ми дбаємо про збірну, і щось має бути зроблено", – резюмував Конте.

Нагадаємо, що збірна Італії не змогла пробитись на ЧС-2026, поступившись у фіналі раунду плейоф відбору. Вона програла в серії пенальті Боснії і Герцеговині, після чого Дженнаро Гаттузо пішов у відставку.