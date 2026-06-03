Наполі повідомив про викуп форварда Манчестер Юнайтед

Нападник збірної Данії Расмус Гейлунн став повноцінним гравцем Наполі.

Про це повідомляє пресслужба італійського клубу.

Сезон-2025/26 Гейлунн провів у Наполі на правах оренди з Манчестер Юнайтед. В угоді була прописана опція викупу, яка ставала обов'язковою в разі виходу неаполітанців у Лігу чемпіонів на наступний сезон.

Наполі завершив сезон другим у турнірній таблиці італійської Серії А, тому опція викупу була активована. Сумарно Гейлунн обійшовся італійському клубу в 50 мільйонів євро: 6 за оренду та 44 – за викуп.

Сумарно у сезоні 2025/26 23-річний данець взяв участь у 44 матчах за Наполі в усіх турнірах і відзначився у них 16 голами та 8 асистами. Transfemarkt наразі оцінює вартість Гейлунна в 60 мільйонів євро.