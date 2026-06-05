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Наполі викупив вінгера Спортинга

Олег Дідух — 5 червня 2026, 17:28
Наполі викупив вінгера Спортинга
Аліссон Сантос
ФК Наполі

23-річний бразильський вінгер лісабонського Спортинга Аліссон Сантос став повноцінним гравцем Наполі.

Про це повідомляє пресслужба італійського клубу.

Під час зимового трансферного вікна Наполі орендував Аліссона у Спортинга до завершення поточного сезону за 3,5 мільйона євро. В угоді була прописана опція викупу за 16,5 мільйона, яку Наполі вирішив активувати.

Після переходу в італійський клуб Аліссон взяв участь у 15 матчах у всіх турнірах і забив 4 голи. Його трансферна вартість за цей час зросла з 13 до 28 мільйонів євро.

Нагадаємо, напередодні Наполі оголосив про відхід Антоніо Конте з посади головного тренера команди. Очікується, що найближчим часом його замінить Массіміліано Аллегрі.

Аліссон Наполі Спортинг

Аліссон

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