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Наполі оголосив про відхід Конте

Олександр Булава — 4 червня 2026, 15:41
Наполі оголосив про відхід Конте
Антоніо Конте
Getty Images

Наполі досяг домовленості з головним тренером Антоніо Конте та його тренерським штабом про дострокове припинення співпраці.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

За два сезони на чолі команди Конте привів неаполітанців до четвертого титулу чемпіона Італії та до перемоги в Суперкубку Італії.

Раніше повідомлялося, що 58-річний італійський фахівець Массіміліано Аллегрі замінить Конте у Наполі.

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Напередодні Нападник збірної Данії Расмус Гойлунн став повноцінним гравцем італійського Наполі.

Наполі Чемпіонат Італії, Серія А Антоніо Конте

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