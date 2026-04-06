Гаттузо відмовився від компенсації при звільненні зі збірної Італії

Дженнаро Гаттузо відмовився від грошової компенсації при звільнення з посади головного тренера збірної Італії.

Про це повідомляє Goal.com.

3 квітня Гаттузо покинув посаду головного тренера збірної Італії, після того як програв у фіналі плейоф за вихід на чемпіонат світу-2026 у серії пенальті Боснії і Герцеговині. Фахівець відмовився від компенсації за дострокове розірвання контракту, щоби його тренерський штаб отримав усі передбачені виплати вчасно.

Для Гаттузо це вже не перший такий жест у тренерській кар'єрі. Раніше він відмовлявся від компенсацій при звільненні з Мілану, Пізи та Хайдука.

Гаттузо очолював збірну Італії з літа 2025 року. Під його керівництвом команда здобула 6 перемог у 8 матчах.