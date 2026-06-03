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Зірковий хавбек Наполі може перебратися в МЛС

Олег Дідух — 3 червня 2026, 15:49
Зірковий хавбек Наполі може перебратися в МЛС
Кевін Де Брейне
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Атакувальний півзахисник Наполі та збірної Бельгії Кевін Де Брейне може покинути свій нинішній клуб.

Про це повідомляє Ніколо Скіра.

За його інформацією, у підписанні 34-річного хавбека зацікавлені одразу кілька клубів МЛС. Контракт Де Брейне з Наполі діє до літа 2027 року з опцією продовження ще на рік. Зарплата півзахисника становить 6,5 мільйони євро на рік.

Де Брейне перейшов у Наполі із Манчестер Сіті влітку минулого року на правах вільного агента. Відзначився 5 голами та 4 асистами в 21 матчі на клубному рівні у поточному сезоні.

Раніше Де Брейне негативно висловився про головного тренера Наполі Антоніо Конте та зізнався, що радий його відходу з клубу. Новим тренером Наполі, найімовірніше, стане Массіміліано Аллегрі.

Кевін Де Брейне Наполі МЛС

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