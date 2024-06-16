Нападник збірної Румунії: Викладемося на повну у грі проти України

Нападник збірної Румунії та італійської Парми Валентін Міхейле поділився очікуваннями від поєдинку першого туру Євро-2024 проти України.

Слова форварда "триколірних" цитує УЄФА.

"Я дуже радий бути тут, зі своєю збірною, і можу лише сподіватися, що всі наші футболісти будуть в хорошій формі. Ми викладемося на повну з того моменту, як арбітр дасть стартовий свисток на наш перший поєдинок проти України", — сказав Міхейле.

Матч відбудеться 17 червня. Початок — о 16:00 за київським часом.

У групу E, окрім України та Румунії, потрапили Бельгія та Словаччина, які проведуть очний поєдинок 17 червня о 19:00.

Раніше захисник "синьо-жовтих" Віталій Миколенко розповів про те, як проходить його відновлення від травми, отриманої в товариському матчі проти Молдови.