Справа на 40 мільйонів: Туран склав список трансферних побажань для керівництва Шахтаря

Новий головний тренер донецького Шахтаря Арда Туран висловив свої побажання керівництву команди щодо літнього трансферного вікна.

Про це повідомляє Gazete Yenigün.

Так, турецький фахівець зацікавився послугами чотирьох представників місцевої Суперліги, один з яких грає у його колишньому клубі Еюпспорі.

Мова йде про Емре Мора, Іспаїла Юксека (Фенербахче), Бариша Їлмаза та Ахмеда Кутуджу (обидва Галатасарай).

Зазначимо, що відповідно до оцінки порталу Transfermarkt, сума усіх підписань може сягати 40 мільйонів євро, проте останнє слово буде за клубами, яким належать футболісти.

Нагадаємо, донецький Шахтар звільнив Маріно Пушича та наприкінці травня призначив Арду Турана, підписавши контракт на два роки.

Раніше зміни на тренерському містку прокоментував хавбек "гірників" Артем Бондаренко.