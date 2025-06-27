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Нападник Полісся розповів, чому прибув на збори із запізненням

Володимир Максименко — 27 червня 2025, 13:36
Нападник Полісся розповів, чому прибув на збори із запізненням
Факундо Батіста
Полісся Житомир

Нападник Полісся Факундо Батіста розповів, чому повернувся до команди на літні збори із запізненням.

Слова уругвайця наводить пресслужба "вовків".

"Був в Уругваї, провів час з родиною. Не зміг повернутися в Україну через певні особисті проблеми. Але тепер я тут, разом з командою.

Оскільки це було лише перше моє тренування, тому ми не мали змоги добре поспілкуватися з Русланом Ротанем. Але що я можу сказати – попередній сезон його команда посіла друге місце і показала дуже сильний результат", – розповів Батіста.

Батіста у сезоні 2024/25 зіграв за "вовків" 15 поєдинків у всіх турнірах, в яких забив 7 голів та віддав 1 асист. Його угода з Поліссям діє до 31 грудня 2027 року. Transfermarkt оцінює гравця у 2 мільйони євро.

Нагадаємо, що Факундо Батіста приєднався до Полісся у січні цього року. Трансфер нападника повторив рекорд житомирського клубу за вартістю.

Раніше у клубі заперечили, що футболіст відмовляється повертатись до України через російські обстріли.

війна Полісся Чемпіонат України, УПЛ Факундо Батіста

Факундо Батіста

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