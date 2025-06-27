Нападник Полісся розповів, чому прибув на збори із запізненням

Нападник Полісся Факундо Батіста розповів, чому повернувся до команди на літні збори із запізненням.

Слова уругвайця наводить пресслужба "вовків".

"Був в Уругваї, провів час з родиною. Не зміг повернутися в Україну через певні особисті проблеми. Але тепер я тут, разом з командою.

Оскільки це було лише перше моє тренування, тому ми не мали змоги добре поспілкуватися з Русланом Ротанем. Але що я можу сказати – попередній сезон його команда посіла друге місце і показала дуже сильний результат", – розповів Батіста.

Батіста у сезоні 2024/25 зіграв за "вовків" 15 поєдинків у всіх турнірах, в яких забив 7 голів та віддав 1 асист. Його угода з Поліссям діє до 31 грудня 2027 року. Transfermarkt оцінює гравця у 2 мільйони євро.

Нагадаємо, що Факундо Батіста приєднався до Полісся у січні цього року. Трансфер нападника повторив рекорд житомирського клубу за вартістю.

Раніше у клубі заперечили, що футболіст відмовляється повертатись до України через російські обстріли.