Гуцуляк, Батіста та ізраїльтяни: Ротань розповів про кадрову ситуацію у Поліссі

Головний тренер житомирського Полісся Руслан Ротань розповів про підготовку команди до нового сезону та кадрову ситуацію у клубі.

Його слова публікує ютуб-канал Полісся.

За словами Ротаня, наразі футболісти засвоюють нові вимоги тренерського штабу і готуються до наступного збору, який пройде у Австрії. Втім, наразі команда не у повному складі.

"Щодо ізраїльтян, ви знаєте, що у них повітряний простір закритий і вони не можуть добратися до нас. Щодо Батісти є певні проблеми. Я так зрозумів, що він боїться до нас їхати. На зборі в Австрії він повинен бути. Гуцуляку ж потрібен час, щоб відновитися. В нього був важкий сезон, він був у збірній", – заявив головний тренер "вовків".

Раніше нападник Микола Гайдучик став новим гравцем житомирського Полісся. Також з’явилася інформація, що склад команди Ротаня може поповнити ще один український форвард.