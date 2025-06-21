У нас буде з ним розмова: Ротань – про ситуацію з Батістою

Головний тренер Полісся Руслан Ротань проведе розмову з форвардом команди Факундо Батістою відносно його майбутнього в житомирському клубі.

Про це тренер розповів у коментарі пресслужбі команди.

"Батіста приїде на збори в Австрії, у нас буде з ним розмова. По-перше, потрібно буде зрозуміти його бажання грати у цьому колективі. Якщо він готовий віддаватися за цю команду, то ми будемо тільки раді мати такого гравця високого рівня.



У нас є з Батістою незрозуміла ситуація, тому не хочемо опинитися в ситуації, коли в нас є єврокубки, а ми без форвардів, тому підписали Філіппова та Гайдучика", – додав Ротань.