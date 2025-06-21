У нас буде з ним розмова: Ротань – про ситуацію з Батістою
Головний тренер Полісся Руслан Ротань проведе розмову з форвардом команди Факундо Батістою відносно його майбутнього в житомирському клубі.
Про це тренер розповів у коментарі пресслужбі команди.
"Батіста приїде на збори в Австрії, у нас буде з ним розмова. По-перше, потрібно буде зрозуміти його бажання грати у цьому колективі. Якщо він готовий віддаватися за цю команду, то ми будемо тільки раді мати такого гравця високого рівня.
У нас є з Батістою незрозуміла ситуація, тому не хочемо опинитися в ситуації, коли в нас є єврокубки, а ми без форвардів, тому підписали Філіппова та Гайдучика", – додав Ротань.
Раніше Ротань розповів про підготовку команди до нового сезону та кадрову ситуацію у клубі.
Батіста у сезоні 2024/25 зіграв за "вовків" 15 поєдинків у всіх турнірах, в яких забив 7 голів та віддав 1 асист. Його угода з Поліссям діє до 31 грудня 2027 року. Transfermarkt оцінює гравця у 2 мільйони євро.