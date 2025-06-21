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У нас буде з ним розмова: Ротань – про ситуацію з Батістою

Олексій Мурзак — 21 червня 2025, 19:18
У нас буде з ним розмова: Ротань – про ситуацію з Батістою
Факундо Батіста
ФК Полісся

Головний тренер Полісся Руслан Ротань проведе розмову з форвардом команди Факундо Батістою відносно його майбутнього в житомирському клубі.

Про це тренер розповів у коментарі пресслужбі команди.

"Батіста приїде на збори в Австрії, у нас буде з ним розмова. По-перше, потрібно буде зрозуміти його бажання грати у цьому колективі. Якщо він готовий віддаватися за цю команду, то ми будемо тільки раді мати такого гравця високого рівня.

У нас є з Батістою незрозуміла ситуація, тому не хочемо опинитися в ситуації, коли в нас є єврокубки, а ми без форвардів, тому підписали Філіппова та Гайдучика", – додав Ротань.

Раніше Ротань розповів про підготовку команди до нового сезону та кадрову ситуацію у клубі.

Батіста у сезоні 2024/25 зіграв за "вовків" 15 поєдинків у всіх турнірах, в яких забив 7 голів та віддав 1 асист.  Його угода з Поліссям діє до 31 грудня 2027 року. Transfermarkt оцінює гравця у 2 мільйони євро.

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Факундо Батіста

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