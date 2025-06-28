Найдорожчий нападник Полісся все ж може покинути Україну – джерело

Нападник Полісся Факундо Батіста може залишити житомирський клуб та Україну у літнє трансферне вікно.

Про це повідомив журналіст Алексіс Родрігес.

За його інформацією, в контракті 26-річного уругвайця з Поліссям прописано клаусулу, що дорівнює 7 мільйонам доларів. Втім, житомирський клуб буде готовий продати Факундо навіть за 3 млн.

Активний інтерес до Батісти виявляє Атлетіко Насьональ, який хотів би орендувати нападника, але Полісся категорично відкидає варіанти з орендами.

Батіста у сезоні 2024/25 зіграв за "вовків" 15 поєдинків у всіх турнірах, в яких забив 7 голів та віддав 1 асист. Його угода з Поліссям діє до 31 грудня 2027 року. Transfermarkt оцінює гравця у 2 мільйони євро.

Нагадаємо, що Факундо Батіста приєднався до Полісся у січні цього року. Трансфер нападника повторив рекорд житомирського клубу за вартістю.

Раніше у клубі заперечили, що футболіст відмовляється повертатись до України через російські обстріли.