Найдорожчий форвард Полісся потрапив до сфери інтересів трьох іноземних клубів

Зірковий легіонер Полісся Факундо Батіста потрапив до сфери інтересів трьох закордонних клубів.

Про це повідомляє El Pais.

За інформацією джерела, йдеться про уругвайський Пеньяроль, який раніше вже намагався викупити футболіста, Атлетіко Насьональ, який пропонував оренду з обов'язковим викупом, а також колумбійський Ланус, який також хоче орендувати гравця з можливістю права викупу.

Зазначається, що фаворитом у боротьбі за форварда є Атлетіко Насьональ, який у разі нової пропозиції з повноцінним викупом може швидко досягти поставленої мети, адже запропоновані умови підходять самому гравцю.

Раніше повідомлялося, що Батіста нібито хоче покинути Україну через обстріли, однак в клубі спростували цю інформацію.

Нагадаємо, що Факундо Батіста приєднався до Полісся у січні цього року. Трансфер нападника повторив рекорд житомирського клубу за вартістю.