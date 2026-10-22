Зірка Комо зацікавив гранди АПЛ
Ніко Пас
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Атакувальний півзахисник Комо Ніко Пас зацікавив Челсі та Манчестер Юнайтед.
Про це повідомляє інсайдер Ніколо Скіра.
Англійські клуби розглядають 22-річного аргентинця, як підсилення на наступний сезон.
При цьому мадридський Реал має право повернути Паса за 80 млн євро. Така опція викупу діятиме з 1 до 15 липня наступного року.
Попри інтерес інших клубів у Комо сподіваються зберегти гравця для побудови ще сильнішої команди.
У поточному сезоні в активі Паса 4 голи та 5 асистів у 10 матчах у всіх турнірах.
Нагадаємо, напередодні Комо розгромило Манчестер Юнайтед у Лізі чемпіонів. Активним учасником побиття "червоих дияволів став Ніко Пас, який оформив дубль та віддав гольову передачу.