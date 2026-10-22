Зірка Комо зацікавив гранди АПЛ

Атакувальний півзахисник Комо Ніко Пас зацікавив Челсі та Манчестер Юнайтед.

Про це повідомляє інсайдер Ніколо Скіра.

Англійські клуби розглядають 22-річного аргентинця, як підсилення на наступний сезон.

При цьому мадридський Реал має право повернути Паса за 80 млн євро. Така опція викупу діятиме з 1 до 15 липня наступного року.

Попри інтерес інших клубів у Комо сподіваються зберегти гравця для побудови ще сильнішої команди.

У поточному сезоні в активі Паса 4 голи та 5 асистів у 10 матчах у всіх турнірах.

Нагадаємо, напередодні Комо розгромило Манчестер Юнайтед у Лізі чемпіонів. Активним учасником побиття "червоих дияволів став Ніко Пас, який оформив дубль та віддав гольову передачу.