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Не звертаю уваги: хавбек Барселони прокоментував інтерес Манчестер Юнайтед

Володимир Максименко — 1 листопада 2026, 12:11
Не звертаю уваги: хавбек Барселони прокоментував інтерес Манчестер Юнайтед
Getty images

Атакувальний півзахисник Барселони Фермін Лопес висловився про інтерес до себе з боку Манчестер Юнайтед. 

Слова іспанця передає журналіст Фабріціо Романо.

"Я не звертаю на це уваги і хочу залишатись в Барселоні якомога довше. Я сподіваюсь завершити кар'єру і вийти на пенсію саме в цьому клубі", – розповів Лопес.

Зазначимо, що напередодні британські ЗМІ повідомляли, що "червоні дияволи" визначили Лопеса як одну з головних трансферних цілей на наступне вікно.

Цього сезону Фермін зіграв 13 матчів у всіх турнірах, в яких забив шість м'ячів та віддав шість результативних передач. Портал Transfermarkt оцінює 23-річного хавбека у 110 млн євро.

МЮ переживає не найкращі часи, перебуваючі за підсумками 9 туру на 17 місці в турнірній таблиці, випереджаючі Крістал Пелес лише за додатковими показниками.

Напередодні "манкуніанці" вчергове програли в АПЛ – цього разу Челсі.

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