Не звертаю уваги: хавбек Барселони прокоментував інтерес Манчестер Юнайтед

Атакувальний півзахисник Барселони Фермін Лопес висловився про інтерес до себе з боку Манчестер Юнайтед.

Слова іспанця передає журналіст Фабріціо Романо.

"Я не звертаю на це уваги і хочу залишатись в Барселоні якомога довше. Я сподіваюсь завершити кар'єру і вийти на пенсію саме в цьому клубі", – розповів Лопес.

🚨 Fermín López: “Manchester United links? I don't pay attention to that kind of news. I want to stay here at Barça as long as possible”. “I hope to END my football career at this club and retire here”. https://t.co/2brdHdleAX — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) November 1, 2026

Зазначимо, що напередодні британські ЗМІ повідомляли, що "червоні дияволи" визначили Лопеса як одну з головних трансферних цілей на наступне вікно.

Цього сезону Фермін зіграв 13 матчів у всіх турнірах, в яких забив шість м'ячів та віддав шість результативних передач. Портал Transfermarkt оцінює 23-річного хавбека у 110 млн євро.

МЮ переживає не найкращі часи, перебуваючі за підсумками 9 туру на 17 місці в турнірній таблиці, випереджаючі Крістал Пелес лише за додатковими показниками.

Напередодні "манкуніанці" вчергове програли в АПЛ – цього разу Челсі.