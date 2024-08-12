Форвард Кривбаса перейшов до складу ЮКСА

Нападник криворізького Кривбаса Роман Дебелко став гравцем ЮКСА.

Про це повідомляє пресслужба клубу

31-річний футболіст виступав за кам’янську Сталь та львівські Карпати. Також грав за Урарту Єреван, Ригу та таллінську Левадію. Три останні сезони провів у Кривбасі, з якими завоював бронзу Української Прем'єр-ліги сезону-2024/25. Всього за криворіжців він зіграв 53 матчі, у яких забив 11 голів та віддав 3 асисти.

Нагадаємо, раніше ЮКСА звільнила головного тренера, який вивів команду в Першу лігу. Потім клуб представив нового наставника, попри те, що в попереднього чинний контракт.