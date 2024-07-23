Хаос в ЮКСА: клуб представив нового тренера — попри те, що в попереднього наставника чинний контракт

Новим головним тренером ЮКСА став колишній наставник Дружби Дмитро Чирикал.

Про це "хрестоносці" повідомили у своєму Instagram.

В сезоні-2023/24 Чирикал привів Дружбу до чемпіонства в Другій лізі, але клуб призупинив існування через неспроможність захистити футболістів від мобілізації.

ЮКСА в минулій кампанії посіла друге сходинку і грала в перехідних матчах, де знищила запорізький Металург. Втім, клуб все одно припинив співпрацю з Миколою Цимбалом, який відмовився коментувати рішення клубу та в коментарі UA-Football заявив, що його контракт залишається чинним: