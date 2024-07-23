ЮКСА звільнила головного тренера, який вивів команду в Першу лігу
Тарасівська ЮКСА звільнила Миколу Цимбала з посади головного тренера команди.
Про це повідомляє пресслужба клубу.
Під керівництвом наставника "хрестоносці" отримали срібні медалі Другої ліги та здобули право виступати у Першій лізі.
38-річний Цимбал раніше працював помічником, а далі виконував обов’язки головного тренера Миная. У вересні фахівець залишив закарпатців та увійшов до тренерського штабу кіпрського Красава.
Раніше ЮКСА здобула розгромну перемогу над ФСК Маріуполем у межах контрольного поєдинку на літніх зборах.