ЮКСА та Звягель перемогли Металург і Хуст та вийшли в Першу лігу
Сьогодні, 8 червня, відбулися матчі-відповіді плей-оф за право участі в Першій лізі сезону-2023/24.
ЮКСА розгромно перемогла запорізький Металург. Поєдинок завершився з рахунком 4:0. Тож, за підсумками двоматчевого протистояння клуб з Тарасівки переміг з результатом 7:1 (перший матч — 3:1).
Також Звягель вдома мінімально здолав Хуст та підвищився у класі. Зазначимо, що в першому поєдинку була зафіксована нічия.
Чемпіонат України — Перша ліга
Плей-оф, другий матч
8 червня
Металург — ЮКСА 0:4 (0:1)
Голи: 0:1 - 8 Есеола, 0:2 - 62 Гехейро, 0:3 - 82 Ховайко, 0:4 - 90+3 Євдокимов
Звягель — Хуст 1:0 (0:0)
Гол: 1:0 - 66 Томандзото
Нагадаємо, золото Другої ліги України та пряме підвищення у класі здобула Дружба Мирівка.