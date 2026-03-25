Не Бундеслігою єдиною: дві команди АПЛ та турецький клуб з "десантом" українців хоче підписати форварда Динамо

Нападник Динамо Матвій Пономаренко зацікавив низку клубів англійської Прем'єр-ліги.

Про це повідомляє Ajansspor.

За даними джерела, на футболіста претендують Брентфорд та Брайтон. Також гравцем активно цікавиться Трабзонспор, за який вже виступають його земляки Арсеній Батагов, Олександр Зубков та Данило Сікан.

Раніше повідомлялося, шо нападником зацікавилися два клуби Бундесліги.

Зазначимо, що Матвій почав отримувати регулярну ігрову практику після призначення на посаду головного тренера Динамо Ігоря Костюка. У цьому сезоні він провів десять матчів в УПЛ, у яких забив дев'ять голів.

Напередодні він отримав дебютний виклик у збірну України. Раніше сам Пономаренко розповідав, за який клуб мріє пограти.