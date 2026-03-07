Нант зазнав поразки від Анже у 25 турі Ліги 1

У суботу, 7 березня, низкою матчів продовжився 25-й тур чемпіонату Франції з футболу.

Анже переграв Нант на виїзді завдяки єдиному забитому м'ячу Сбаї, якому віддав передачу Лефор.

Чемпіонат Франції – Ліга 1

25 тур, 7 березня

Нант – Анже 0:1 (0:0)

Гол: 0:1 – 52 Сбаї

Наступними о 20:00 зіграють Осер зі Страсбуром. Підсумки ж футбольного дня у Франції підіб'ють Тулуза і Марсель о 22:05

Нагадаємо у першому ж цього ж туру ПСЖ із Забарним сенсаційно поступився Монако. До того він потрапив у символічну збірну туру в Франції після протистояння 24-го туру з Гавром.