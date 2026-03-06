ПСЖ із Забарним сенсаційно поступився Монако у 25 турі Ліги 1

ПСЖ сенсаційно поступився у домашньому для себе протистоянні проти Монако з рахунком 1:3 у матчі 25-го туру французької Ліги 1 з футболу сезону-2025/26.

"Монегаски" відкрили рахунок у першому таймі після удару Аклюша, а в другій половині зустрічі росіянин Головін та Балогун зміцнили перевагу своєї команди двома голами. Єдиний м'яч у складі паризького колективу забив Бредлі Баркола після передачі Ашрафа Хакімі.

Український центральний захисник ПСЖ Ілля Забарний розпочав гру в стартовому складі, відіграв весь матч та отримав оцінку 6,5 від аналітичного порталу Sofascore.

Чемпіонат Франції – Ліга 1

25 тур, 6 березня

ПСЖ – Монако 1:3 (0:1)

Голи: 0:1 – 27 Акліюш, 0:2 – 55 Головін, 1:2 – 71 Баркола, 1:3 – 73 Балогун

Нагадаємо, нещодавно Забарний потрапив у символічну збірну туру в Франції матчу 24-го туру з Гавром