Це був найкращий тайм за час мого перебування тут: Нагельсманн – про гру з Італією у Лізі націй

Головний тренер збірної Німеччини Юліан Нагельсманн вважає, що перший тайм його команди у грі з Італією в плейоф Ліги націй був найкращим за час його роботи з Бундестім.

Цитує наставника УЄФА.

"Перший тайм був дуже вражаючим – неймовірно хорошим, найкращим за час мого перебування на посаді тренера збірної. Але є моменти, коли ви пропускаєте голи. Велика різниця полягала в тому, що в другому таймі ми грали майже завжди назад і через середину поля" – зазначив Нагельсманн.

Німеччина у зустрічі з Італією відзначилась трьома голами ще у першому таймі. Проте у другій половині гості змогли скоротити відставання завдяки дублю Мойзе Кіна та голу Джакомо Распадорі з пенальті, у підсумку 3:3.

За підсумками двох матчів – у Фінал чотирьох Ліги націй вийшла саме Німеччина, яка у червні зустрінеться з Португалією.