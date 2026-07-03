Нагельсманн залишить посаду головного тренера збірної Німеччини після провалу на ЧС-2026

Юліан Нагельсманн ухвалив рішення залишити посаду головного тренера збірної Німеччини після фіаско на чемпіонаті світу-2026.

Про це повідомляє SkySport.

Офіційне оголошення про відставку Нагельсманна буде зроблено найближчим часом. Зазначається, що це було нелегке рішення для фахівця.

Напередодні відбулася зустріч 38-річного тренера з керівництвом Німецького футбольного союзу (DFB), під час якої йому рекомендували подати у відставку.

Головним пріоритетом для DFB є Юрген Клопп, переговори з яким розпочнуться вже найближчим часом. У контракті Клоппа з Red Bull прописано пункт, який дозволяє йому безперешкодно очолити національну збірну.

Чинна угода Нагельсманна розрахована ще на два роки, а зарплата фахівця складає 8 мільйонів євро на рік.

Нагадаємо, напередодні збірна Німеччини в 1/16 фіналу ЧС-2026 в серії пенальті вилетіла від Парагваю після нічиєї 1:1 в основний час і овертайм. Після матчу Нагельсманн заявив, що готовий залишитися на своїй посаді.