Нагельсманн пояснив відхід зі збірної Німеччини після провалу на ЧС-2026

Колишній головний тренер збірної Німеччини з футболу Юліан Нагельсманн пояснив своє рішення залишити посаду після невдалого виступу команди на чемпіонаті світу-2026.

38-річного фахівця цитує пресслужба Німецького футбольного союзу.

За словами Нагельсманна, після вильоту команди він багато розмірковував над ситуацією та обговорював своє майбутнє з близькими людьми й представниками Німецького футбольного союзу.

"Це рішення далося мені зовсім нелегко. Моєю головною метою завжди був успіх команди. Після такого болючого розчарування вона заслуговує на можливість почати все з чистого аркуша без зайвого тиску", – заявив Нагельсманн.

Також тренер подякував своєму штабу, співробітникам федерації та футболістам за спільну роботу, окремо звернувшись до вболівальників.

"Ви підтримували нас, довіряли нам і надавали сил навіть у найскладніші моменти. Мені щиро шкода, що ми вас розчарували й не змогли подарувати ще більше футбольних вечорів на цьому чемпіонаті світу. Ви заслуговували на значно більше", – підсумував тренер.

Раніше повідомлялося, що Нагельсманн залишив посаду головного тренера збірної Німеччини після невдалого виступу команди на ЧС-2026.

Збірна Німеччини програла у серії пенальті Парагваю (1:1, 3:4 по пенальті) у матчі 1/16 фіналу чемпіонату світу‑2026.

Наступним тренером "Бундестіму" може стати Юрген Клопп. Німецький футбольний союз уже розпочав переговори з екстренером Ліверпуля.