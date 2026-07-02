Нагельсманна закликали покинути посаду головного тренера збірної Німеччини

Керівництво Німецького футбольного союзу (DFB) провело зустріч з головним тренером збірної Німеччини Юліаном Нагельсманном щодо його майбутнього в національній команді.

Про це повідомляє Kicker.

Спочатку Нагельсманн пояснив фіаско на чемпіонаті світу після поразки від Парагваю. Також він розповів про спортивні помилки та атмосферу в тренувальному таборі.

Після цього президент асоціації Бернд Нойендорф та інші керівники порадили 38-річному тренеру піти у відставку. DFB також розглядає варіант його звільнення, якщо він сам не піде у відставку. Очікується, що рішення буде ухвалено наступного тижня.

Чинний контракт Нагельсманна спливає лише через два роки, а зарплата фахівця складає 8 мільйонів євро на рік.

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Нагадаємо, напередодні збірна Німеччини в 1/16 фіналу ЧС-2026 в серії пенальті вилетіла від Парагваю після нічиєї 1:1 в основний час і овертайм. Після матчу Нагельсманн заявив, що готовий залишитися на своїй посаді.