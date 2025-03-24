Corner taken quickly: Німеччина повторила культовий гол Орігі з матчу Ліверпуль – Барселона

У матчі 1/4 фіналу Ліги націй-2024/25 футбольні фанати стали свідками кавер-версії культового гола Дівока Орігі у ворота Барселони в Лізі чемпіонів сезону-2018/19. По ходу першого тайму протистояння між Німеччиною та Італією сталася ситуація, яка дуже нагадує аналогічну на "Енфілді".

На 36-й хвилині німці отримали право на кутовий. Воротар "скуадри адзурри" Джанлуїджі Доннарумма навіщось далеко вийшов з воріт. Захист італійців також не звернув увагу на Джамала Мусіалу, який залишився один перед порожніми воротами.

Проте це помітив Йозуа Кімміх, який швидко віддав пас на одноклубника по Баварії. Мусіала ударом у дотик переправив м'яч до сітки воріт гостей, зробивши рахунок 2:0 на користь збірної Німеччини.

Відео голу Джамала Мусіали

Зазначимо, що ще до перерви "бундестім" забила третій гол. І хоча Італія встигла відігратися з 0:3, їй забракло часу, щоб врятуватися, бо в першому матчі вона програла з рахунком 1:2.

У підсумку Німеччина єдина з усіх чвертьфіналістів змогла здобути путівку до півфіналу турніру в основний час.