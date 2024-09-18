Акцентований запах сенсації. 3 неочевидні ставки на матч Болонья – Шахтар

Донецький Шахтар стартує в основному раунді Ліги чемпіонів. Суперником команди Маріно Пушича буде італійська Болонья. Гра відбудеться 18 вересня, початок – о 19:45.

На думку бейтингового оператора FAVBET, у питанні долі діючого чемпіона України в першому матчі у головному єврокубку варто сконцентруватися на варіантах, які відкривають широкий вибір. Чемпіон виділяє для своїх читачів три такі змоги.

Шахтар здивує біля воріт суперника

Як свідчить статистика, "помаранчево-чорні" не подавали з корнерів більш як 4 рази в основний час за підсумками попередніх 8 виїзних ігор у Лізі чемпіонів. Однак цього разу є всі передумови зіграти від зворотного.

ФК Шахтар

Команда Пушича їде в гості до малодосвідченого суперника, який спробує використати фактор свого поля. Та сподіватися на сприятливий ігровий фон від Шахтаря "россоблу" не варто. Враховуючи жереб, обставини та форму команд, "помаранчево-чорні" на очки в грі з болонцями точно розраховують. А тому від гостей варто очікувати й несподіваних, а інколи й зухвалих, вилазок на половину поля суперника. Саме тому є всі передумови для того, щоб "гірники" той мінімальний поріг, який команді притаманний у гостьових матчах ЛЧ, цього разу "пробили".

Ставка: Кутові Шахтар ІТБ (3,5) за 1,64 в БК "Фавбет"

Оборона не є козирем обох команд

Обидві команди не покидали поле без забитого м'яча у 10 із останніх 13 ігор "помаранчево-чорних" у найпрестижнішому єврокубку. Щодо господарів такі цифри у головному клубному турнірі через зрозумілі причини не актуальні, але з початку сезону показники "червоно-синіх" більш ніж промовисті.

Суперник забивав, а Болонья відповідала своїм бодай 1 забитим м'ячем, у 3 із 4 проведених командою ігор у Серії. Про "діряву" оборону Шахтаря ми вже поговорили, тут скажемо про погану гру захисників його суперника, який пропустив 7 разів у 4 матчах. Враховуючи такий "багаж" обох команд на старті розіграшу-2024/25, проходити повз сценарій з голами в обидві сторони, як виглядає, не варто.

Ставка: Обидві заб’ють за 1,88 в БК "Фавбет"

Не все те золото, що з більшим показником

Аналітики віддають беззаперечну пальму першості італійському клубу. Саме тому коефіцієнт на перемогу Шахтаря, в порівнянні з котируваннями на користь Болоньї – зашкалює. Однак об'єктивних причин віддавати перевагу "россоблу" насправді небагато.

ФК Шахтар

Болонья представляє значно сильніший чемпіонат? Без сумніву, однак успішна гра проти клубів з першостей "великої п'ятірки" для Шахтаря чимось новим аж ніяк не є. Болонья переважає Шахтар за підбором виконавців? Враховуючи отримані навички та вміння багатьох гравців "гірників" у єврокубках, а також літні кадрові втрати господарів, це — сумнівне твердження. Болонья грає на своєму полі? Звісно, але не варто забувати, що "россоблу" з самим поняттям "Ліга чемпіонів" тільки будуть знайомитися, розжовувати, розсмаковувати цей стан, і в такому становищі опонента — так само перевага гостей. Саме тому шанси, принаймні, не програти, в Шахтаря на "Даль’Арі" доволі високі.

Ставка: Х2 за 1,89 в БК "Фавбет"