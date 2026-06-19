Це було важко: тренер збірної Мексики – про перемогу над Південною Кореєю на ЧС-2026

Наставник збірної Мексики Хав'єр Агірре поділився думками щодо гри своєї команди у поєдинку проти Південної Кореї (1:0) на чемпіонаті світу з футболу.

Його слова передає пресслужба ФІФА.

Фахівець заявив, що це було дуже важке протистояння. Він віддав належне суперникам, які створили "Ель Трі" чимало проблем на полі.

"Це було важко. Ми дуже добре їх знаємо. Вони чинили на нас великий тиск. Вони не давали нам простору, і ми відповідали їм тим самим. Зрештою, здавалося, що одна помилка вирішить усе в той чи інший бік, так і сталось. Це не був чудовий матч у нашому виконанні, і суперник не дозволив нам зробити багато", – сказав Агірре.

Зазначимо, що мексиканці стали першою командою, яка гарантувала собі місце у плейоф. Вони виграли обидва свої стартові поєдинки.

Останній матч на груповому етапі "Ель Трі" проведуть 25 червня о 4:00 за київським часом. Їхнім суперником буде збірна Чехії.