Українська правда
Усі розділи
Клуб УП
Чемпіон Футбол

Анчелотті назвав футболіста, якого чекає велике майбутнє у збірній Бразилії

Денис Іваненко — 19 червня 2026, 07:04
Анчелотті назвав футболіста, якого чекає велике майбутнє у збірній Бразилії
Карло Анчелотті
Rafael Ribeiro/CBF

Наставник збірної Бразилії Карло Анчелотті поділився думками щодо юного нападника своєї команди Ендріка.

Його слова передає Фабріціо Романо.

Італійський фахівець переконаний, що 19-річний форвард стане важливим гравцем для збірної. Поки ж у "селесао" є велика конкуренція, тому варто проявити терпіння.

"Я бачу всі коментарі, це був перший матч, конкуренція велика, це цілком нормально. Ендрік не вийшов у стартовому складі, але є ще 15 інших гравців, які теж не вийшли у стартовому складі.

Нам потрібно проявити терпіння щодо Ендріка. Він чудовий гравець, Бразилія ще довго буде насолоджуватися його майстерністю. Ми маємо бути терплячими та задіяти його в потрібний момент. Він стане важливою фігурою", – сказав Анчелотті.

Зазначимо, що в поєдинку першого туру ЧС-2026 проти Марокко (1:1) Ендрік провів усю гру на лаві запасних. Загалом він зіграв за збірну Бразилії вже 17 матчів, у яких забив чотири голи та віддав дві результативні передачі.

Наступна гра "селесао" відбудеться 20 червня о 3:30 за київським часом. Їхнім суперником буде Гаїті.

Читайте також :
Неймар повернувся до тренувань збірної Бразилії, проте не зіграє у матчі проти Гаїті
Карло Анчелотті Збірна Бразилії з футболу Чемпіонат світу-2026 з футболу

Карло Анчелотті

Ми сподівалися почати краще: Анчелотті – про стартовий матч збірної Бразилії на Мундіалі
Анчелотті: Гра проти Марокко буде дуже видовищною
Анчелотті оцінив стан Неймара напередодні стартової гри Бразилії на ЧС-2026
Футболіст збірної Бразилії отримав травму в останньому матчі перед ЧС-2026
Анчелотті розповів, коли Неймар повернеться до повноцінних тренувань

Останні новини