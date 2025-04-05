Мюллер оголосив про відхід із Баварії

Атакувальний півзахисник Баварії Томас Мюллер підтвердив інформацію про те, що покине свій рідний клуб наприкінці поточного сезону.

35-річний німець опублікував прощальний пост у своїх соцмережах.

"Після безлічі спекуляцій про мою персону останнім часом, цим повідомленням хочу внести ясність. Навіть через стільки років, незалежно від кількості моїх ігрових хвилин, я все одно радий перебувати поруч із партнерами по команді і боротися разом із ними за титули. Я уявляв себе в цій ролі й наступного року.

Однак клуб свідомо прийняв рішення не домовлятися зі мною про новий контракт на наступний сезон. Важливо, щоб клуб дотримувався своїх принципів, навіть якщо це не відповідає моїм особистим побажанням. Я поважаю цей крок, який, безумовно, нелегко дався раді директорів і наглядовій раді", – написав футболіст.