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Мюллер оголосив про відхід із Баварії

Олег Дідух — 5 квітня 2025, 11:22
Мюллер оголосив про відхід із Баварії
Томас Мюллер
Getty Images

Атакувальний півзахисник Баварії Томас Мюллер підтвердив інформацію про те, що покине свій рідний клуб наприкінці поточного сезону.

35-річний німець опублікував прощальний пост у своїх соцмережах.

"Після безлічі спекуляцій про мою персону останнім часом, цим повідомленням хочу внести ясність. Навіть через стільки років, незалежно від кількості моїх ігрових хвилин, я все одно радий перебувати поруч із партнерами по команді і боротися разом із ними за титули. Я уявляв себе в цій ролі й наступного року.

Однак клуб свідомо прийняв рішення не домовлятися зі мною про новий контракт на наступний сезон. Важливо, щоб клуб дотримувався своїх принципів, навіть якщо це не відповідає моїм особистим побажанням. Я поважаю цей крок, який, безумовно, нелегко дався раді директорів і наглядовій раді", – написав футболіст.

Мюллер потрапив у академію Баварії в 2000 році, за першу команду дебютував у 2009 році. Сумарно провів за клуб рекордні 743 матчі та забив у них 247 голів. 12 разів ставав чемпіоном Німеччини, двічі (у 2013 і 2020 роках) виграв Лігу чемпіонів.

Інформація про відхід Мюллера із Баварії з’явилася у німецьких ЗМІ ще наприкінці березня.

Баварія Томас Мюллер

Томас Мюллер

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