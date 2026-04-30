Манчестер Юнайтед хоче обміняти трьох гравців на вінгера Мілана

Манчестер Юнайтед розглядає можливість обміну одразу трьох гравців за вінгера Мілана Рафаеля Леау.

Про це повідомляє TeamTalk.

За інформацією видання, англійський клуб зацікавлений у підписанні 26-річного португальця, який за час виступів за Мілан забив 80 голів і віддав 65 результативних передач у 288 матчах.

У рамках потенційної угоди "манкуніанці" готові запропонувати одразу кількох футболістів.

Серед можливих кандидатів на обмін називаються Джошуа Зіркзе, Мануель Угарте та Маркус Рашфорд. Зокрема, Зіркзе, за даними джерела, вже близький до переходу в італійський клуб і може оцінюватися у 22–25 мільйонів євро. Transfermarkt оцінює його вартість у 22 мільйони євро.

Також зазначається, що Угарте, якого раніше придбали у ПСЖ за 50 мільйонів євро, розглядається як варіант посилення центру поля. Водночас ситуація з Рашфордом ускладнюється його високою зарплатою та орендою в Барсі, де він прагне залишитися.

У поточному сезоні на рахунку Леау 10 голів і 3 асисти в 28 матчах за Мілан у всіх турнірах. Контракт португальського вінгера діє до літа 2028 року. Transfermarkt оцінює його вартість у 65 мільйонів євро.

Раніше повідомлялося, що Мілан зможе підписати собі лише одного з трьох гравців Манчестер Юнайтед.

Нагадаємо, нещодавно правоохоронні органи Італії розкрили організацію, яка надавала зіркам Серії А та Формули-1 пакет послуг, до якого входили ескорт, звеселяючий газ та багато іншого. Рафаель Леау заперечив свою причетність до цього скандалу.

Окрім цього Мілан продовжує активну роботу над трансфером центрального захисника Лаціо.