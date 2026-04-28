Оборонець Лаціо може перейти в Мілан

Італійський Мілан продовжує активну роботу над трансфером центрального захисника Лаціо Маріо Гіли.

Про це повідомив інсайдер Ніколо Скіра.

Іспанський оборонець остаточно відмовився від продовження контракту з римським клубом, термін дії якого завершується у 2027 році.

Попри інтерес з боку мадридського Атлетіко, Наполі та Ювентуса, саме міланський клуб наразі є фаворитом у боротьбі за гравця. Позитивні результати перших переговорів свідчать про готовність футболіста змінити клубну прописку вже під час літнього трансферного вікна 2026 року.

Римське Лаціо встановило офіційну ціну на захисника у розмірі 20 мільйонів євро. Проте половина цих коштів не залишиться в бюджеті римлян, оскільки мадридський Реал володіє правом на 50% від суми продажу свого вихованця. Ця фінансова умова була прописана під час переходу Гіли до чемпіонату Італії та суттєво впливає на перебіг переговорів між клубами.

Нагадаємо, що минулого року Маріо Гіла вже розглядався як заміна Забарному в Борнмуті.